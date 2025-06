Estelionatárias enganam famílias com falsas promessas de trabalho como modelo e cobram altos valores

Em Goiás, uma quadrilha formada por quatro mulheres foi presa por aplicar o golpe do falso book fotográfico. As estelionatárias, vindas de São Paulo, abordavam famílias com a promessa de transformar seus filhos em modelos, mediante o pagamento de até R$ 15 mil pela produção de um álbum de fotos. As vítimas eram levadas a um estúdio com estrutura profissional, que simulava uma seleção para campanhas publicitárias. Até o momento, 30 famílias procuraram a polícia, mas as autoridades acreditam que mais casos devem surgir com a divulgação do esquema. A investigação também apura se os profissionais do estúdio tinham conhecimento da fraude.



