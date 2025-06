Estelionato sentimental: 40% das mulheres já foram vítimas desse tipo de golpe no Brasil

Uma pesquisa recente revelou que quatro em cada dez brasileiras já foram vítimas do chamado “golpe do amor”. Esse tipo de estelionato, que explora relações afetivas para aplicar fraudes, vem crescendo desde a pandemia. Só em 2024, foram mais de dois milhões de denúncias. Como muitas vítimas sentem vergonha de relatar o ocorrido, é provável que o número real de casos seja ainda maior. Diante desse cenário, especialistas alertam para a necessidade de evitar a exposição excessiva nas redes sociais. Afinal, a sedução online é a principal arma desses golpistas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!