Estudo revela que mais da metade dos casos de demência no Brasil poderiam ser evitados

Com 2 milhões de pessoas diagnosticadas com algum tipo de demência, o Brasil enfrenta uma condição que a Organização Mundial da Saúde considera um dos maiores desafios de saúde pública da atual geração. Segundo um estudo da USP, mais de 50% dos casos na América Latina podem ser evitados com a redução de fatores de risco, como obesidade, depressão e sedentarismo.