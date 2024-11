Ex-fumantes podem levar até 25 anos para se livrar dos efeitos do cigarro, diz estudo

Pesquisadores constataram que os ‘fumantes pesados’, que consomem, em média, um maço de cigarro por dia, levam até 25 anos para se livrar dos efeitos físicos do vício. Ao longo desse tempo, o corpo continua sob ameaça das consequências do tabagismo. Muitos ex-fumantes aprendem isso da pior forma: sofrem infartos, derrames, câncer e outras doenças que dão a exata medida do impacto devastador do cigarro sobre a saúde. Saiba mais na reportagem!