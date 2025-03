Explosão isola parte do terminal Pinheiros, na zona oeste de SP

Duas sacolas com objetos suspeitos foram deixadas no terminal de Pinheiros, na zona oeste de SP. O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado após a explosão de um dos artefatos. Não houve feridos. Imagens de câmeras de segurança mostram um homem deixando o objeto no local. O terminal permanece parcialmente aberto, enquanto o local da explosão foi isolado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!