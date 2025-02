Falso sequestro em campanha de clínica veterinária gera confusão em Mineiros (GO)

Uma ação de marketing para a inauguração de uma clínica veterinária em Mineiros (GO) causou repercussão negativo. Isso porque ela envolveu uma simulação de sequestro. A dona do hospital foi filmada sendo colocada no porta-malas por dois homens. As imagens vazaram antes da campanha ser finalizada e deixaram a população preocupada. A polícia foi acionada e posteriormente descobriu que tudo era parte da estratégia publicitária. Os responsáveis pela ação devem responder por contravenção penal devido à mobilização indevida das autoridades.



