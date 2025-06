Felipe Andreoli, Rafa Brites e Marisa Orth agitam a grande estreia de Love & Dance neste domingo (8)

O novo programa, Love & Dance estreia neste domingo (8) às 18h, trazendo um formato inovador onde casais se encontram e dançam pela primeira vez. Rafa Brites e Felipe Andreoli comandam a apresentação, com os comentários de Marisa Orth. A proposta do programa é gerar conexões genuínas e surpreendentes através da dança, prometendo momentos de emoção e romance entre os participantes.



