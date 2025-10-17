Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Hoje em dia

Fernando Sampaio fala de eliminação e analisa sua participação em A Fazenda 17

Quarto peão a deixar o jogo, Fernando Sampaio participou do Hoje em Dia nesta sexta (17)

Hoje em Dia|Do R7

  • Google News

Fernando Sampaio foi o quarto eliminado de A Fazenda 17. Ele disputou a permanência no jogo com Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi, mas acabou recebendo apenas 15,63 % dos votos do público e deu adeus ao jogo. Nesta sexta-feira (17), o ator participou do Hoje em Dia para falar sobre sua trajetória no programa. 


Fernando viu momentos em que ele e Carol alternaram afagos e embates no jogo. Ele também viu como Dudu Camargo ajudou a articular a indicação dele para a Roça, que culminou em sua saída do programa. Confira!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • hoje-em-dia
  • fernando-sampaio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.