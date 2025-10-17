Fernando Sampaio fala de eliminação e analisa sua participação em A Fazenda 17
Quarto peão a deixar o jogo, Fernando Sampaio participou do Hoje em Dia nesta sexta (17)
Fernando Sampaio foi o quarto eliminado de A Fazenda 17. Ele disputou a permanência no jogo com Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi, mas acabou recebendo apenas 15,63 % dos votos do público e deu adeus ao jogo. Nesta sexta-feira (17), o ator participou do Hoje em Dia para falar sobre sua trajetória no programa.
Fernando viu momentos em que ele e Carol alternaram afagos e embates no jogo. Ele também viu como Dudu Camargo ajudou a articular a indicação dele para a Roça, que culminou em sua saída do programa. Confira!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas