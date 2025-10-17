Fernando Sampaio fala de eliminação e analisa sua participação em A Fazenda 17

Fernando Sampaio foi o quarto eliminado de A Fazenda 17. Ele disputou a permanência no jogo com Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi, mas acabou recebendo apenas 15,63 % dos votos do público e deu adeus ao jogo. Nesta sexta-feira (17), o ator participou do Hoje em Dia para falar sobre sua trajetória no programa.



