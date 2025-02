Frentista é arrastado por carro ao tentar evitar fuga de motorista que não pagou pelo combustível

Um frentista foi arrastado por um carro ao tentar impedir que o motorista fugisse sem pagar pelo combustível, em Manhuaçu (MG). Câmeras de segurança registraram o incidente. Após abastecer, o motorista alegou ter esquecido a carteira em casa e acelerou o veículo com o frentista agarrado à porta. Pouco depois, perdeu o controle e colidiu com outro carro estacionado. O frentista sofreu ferimentos no peito e braços, enquanto o motorista saiu ileso e foi preso pela Polícia Militar, que confirmou seu histórico de fraudes em outros postos da região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!