Furtos de hidrômetros tiram a paz de comerciantes do estado de SP

A valorização dos metais, nobres e condutores, atrai cada vez mais o interesse do crime. Não são apenas o ouro e a prata dos anéis e alianças que colocam as pessoas no alvo dos bandidos. O cobre dos hidrômetros também virou chamariz para os ladrões. As principais vítimas são comerciantes que, além de perder o relógio da água, ainda sofrem com os efeitos desses furtos na rotina de seus estabelecimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!