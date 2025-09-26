Logo R7.com
Gabily repercute participação em A Fazenda 17 e abre o jogo sobre experiência no reality

Cantora e influenciadora digital foi a primeira eliminada da temporada

Hoje em Dia|Do R7

Gabily foi a primeira eliminada de A Fazenda 17, deixando o jogo após disputar a permanência com Carol Lekker e Fabiano. Nesta sexta-feira (26), a cantora e influenciadora digital participou do Hoje em Dia, onde repercutiu sua participação no reality rural e abriu o jogo sobre a experiência vivida. 


Gabily comentou o discurso polêmico que fez com que alguns peões se voltassem contra ela. A cantora também assistiu ao momento em que protagonizou um bate-boca intenso com Yoná e revelou o motivo que a levou a pedir para sobrar no Resta Um. Confira!

