Gabily repercute participação em A Fazenda 17 e abre o jogo sobre experiência no reality
Cantora e influenciadora digital foi a primeira eliminada da temporada
Gabily foi a primeira eliminada de A Fazenda 17, deixando o jogo após disputar a permanência com Carol Lekker e Fabiano. Nesta sexta-feira (26), a cantora e influenciadora digital participou do Hoje em Dia, onde repercutiu sua participação no reality rural e abriu o jogo sobre a experiência vivida.
Gabily comentou o discurso polêmico que fez com que alguns peões se voltassem contra ela. A cantora também assistiu ao momento em que protagonizou um bate-boca intenso com Yoná e revelou o motivo que a levou a pedir para sobrar no Resta Um. Confira!
