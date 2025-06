Garoto de 6 anos quase morre após ser picado por uma jararaca no Tocantins

Asafe Pereira de Sousa, um menino de 6 anos de Tocantins, foi picado por uma jararaca em uma visita à zona rural de Palmas no dia 30 de abril. Ele foi levado ao Hospital Geral de Palmas com sintomas graves. Durante o tratamento, ele teve uma reação alérgica ao soro antiofídico, mas após tentativas, o tratamento foi bem-sucedido. Depois de 11 dias internado, ele recebeu alta. Especialistas alertam sobre os cuidados imediatos após picadas de cobras, como buscar ajuda médica em até 6 horas e evitar métodos caseiros inadequados.



