Golpes virtuais: conheça as formas mais comuns desse tipo de crime que afeta 24% da população

Os golpes digitais afetaram mais de 40 milhões de brasileiros no último ano. Entre os mais comuns, estão mensagens fraudulentas que permitem acesso remoto a dispositivos eletrônicos. As quadrilhas têm criado formas cada vez mais sofisticadas de cometer os crimes e, com isso, empresas investem em sistemas antifraude. Mesmo assim, cabe ao usuário ser a última camada de segurança. Com isso, medidas de prevenção se fazem necessárias. Não clicar em links desconhecidos e não baixar aplicativos piratas são apenas algumas das formas de se prevenir.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!