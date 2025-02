Golpistas enganam pelo menos 90 mulheres em esquema de falsa agência de modelos

Pelo menos 90 mulheres caíram em um golpe de uma agência de modelos falsa operando em São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. Cinco suspeitos foram presos em um hotel de luxo em Goiânia (GO), onde fotos eram tiradas. O grupo, com uma sede de fachada em São Paulo, selecionava as vítimas pelas redes sociais para campanhas de uma marca de cosméticos. As mulheres, atraídas por promessas de cachê de R$ 3.500 e 30% do lucro nas vendas, eram surpreendidas com cobranças de R$ 1.500 a R$ 3.000 por um álbum fotográfico que nunca recebiam. Os envolvidos responderão por associação criminosa e estelionato.