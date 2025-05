Governo deve apresentar plano para ressarcir pessoas lesadas por fraude no INSS

O governo deve apresentar um plano para ressarcir aposentados e pensionistas que foram vítimas da fraude do INSS, que desviou mais de R$ 6 bilhões. O valor descontado irregularmente em abril será devolvido em maio. Segundo a AGU, o plano será submetido à Casa Civil e ao Ministério da Justiça. Um canal especial será criado para que as vítimas solicitem o ressarcimento diretamente. A investigação da Polícia Federal identificou que mais de quatro milhões de pessoas foram afetadas por este esquema.



