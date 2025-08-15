Grande SP registra mais de 17 mil roubos e furtos de motos nos cinco primeiros meses de 2025

Nos primeiros meses de 2025, a Grande São Paulo registrou 17.582 casos de roubo ou furto de motocicletas. Os criminosos visam tanto motos pequenas, frequentemente utilizadas por motoboys, quanto grandes cilindradas. Especialistas alertam sobre os cuidados que motociclistas devem tomar, como travar veículos e evitar áreas perigosas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!