Helicóptero da Polícia Civil faz pouso de emergência após ser alvo de disparos no Rio de Janeiro

Um helicóptero da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi alvo de disparos durante uma operação em Duque de Caxias. A aeronave fez um pouso de emergência após atingir uma rede de alta tensão. A polícia também realiza a Operação Petros, na comunidade de Mandela, em Manguinhos. A ação conta com o auxílio da Polícia Civil da Bahia. Até o momento, 19 criminosos foram presos.



