Hoje em Dia apresenta campo de prova e mostra mais novidades do Power Couple Brasil 7

O Power Couple Brasil 7 estreia nesta terça-feira (29), com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites. Logo de cara, os 14 casais vão enfrentar um desafio valendo dinheiro. O Hoje em Dia mostra o campo de provas e novidades do programa.



