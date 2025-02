Homem agride gerente de supermercado após reclamações da esposa

Um homem foi preso em flagrante após agredir o chefe da esposa com uma pá dentro de um supermercado em Sinop (MT). Câmeras de segurança registraram o ataque. O agressor procurou pelo gerente e golpeou-o pelas costas. A vítima caiu ferida e foi levada a um hospital. Segundo a polícia, o homem é marido de uma funcionária do estabelecimento e estava insatisfeito com as reclamações constantes dela sobre o chefe.