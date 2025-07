Homem é preso por fazer mais de oito mil ligações falsas para serviços de emergência em Goiás

Um homem de 40 anos foi preso em Goiás por realizar 8.350 ligações indevidas para serviços de emergência, como o SAMU e o Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, ele já era conhecido por esse tipo de prática. A prisão foi realizada com base no artigo 266 do Código Penal, que trata da interrupção ou perturbação de serviço público. O suspeito está à disposição da Justiça na delegacia local.



