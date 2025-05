Homem é suspeito de matar ex-companheira a facadas em Santa Catarina

A polícia investiga o assassinato de Mikaella Andreia Sagás, de 29 anos, encontrada morta em sua residência em Biguaçu (SC). O corpo apresentava marcas de golpes de faca. O ex-companheiro da vítima, Sandro Machado Júnior, de 23 anos, é apontado como principal suspeito e foi filmado deixando o local no dia do crime. Ele possui antecedentes criminais relacionados a tráfico de drogas e outros delitos.



