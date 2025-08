Homem morre após brigar com a filha e trocar tiros com a polícia em Praia Grande (SP)

Um homem morreu após discutir com a filha e atirar contra policiais militares em Praia Grande (SP). Segundo a Polícia Militar, após a discussão familiar, houve um disparo de arma de fogo. O homem então fugiu para seu apartamento, onde recebeu a equipe da PM a tiros. Os agentes não conseguiram confirmar se ele havia sido baleado durante o confronto, e o Gate foi acionado para dar apoio. O suspeito foi encontrado morto no local. Armas e facas foram apreendidas. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, ameaça, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, legítima defesa e tentativa de homicídio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!