Hoje em dia

Homem morre baleado após esfaquear policial militar no meio da rua

Odair Ferreira dos Santos, de 47 anos, esfaqueou o agente em um ataque motivado por vingança

Hoje em Dia|Do R7

Um homem morreu baleado após atacar policiais militares com uma faca em Minas Gerais. Odair Ferreira dos Santos, de 47 anos, esfaqueou um policial militar em um ataque motivado por vingança, após sua motocicleta ser apreendida por desobedecer a uma ordem de parada. Um agente ficou ferido e foi levado ao hospital com ferimentos na mão, braços e testa, mas não corre risco de vida.

