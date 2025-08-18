Homem morre baleado após esfaquear policial militar no meio da rua

Um homem morreu baleado após atacar policiais militares com uma faca em Minas Gerais. Odair Ferreira dos Santos, de 47 anos, esfaqueou um policial militar em um ataque motivado por vingança, após sua motocicleta ser apreendida por desobedecer a uma ordem de parada. Um agente ficou ferido e foi levado ao hospital com ferimentos na mão, braços e testa, mas não corre risco de vida.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!