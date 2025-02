Idoso é baleado após entrar por engano em comunidade no Rio de Janeiro

José Antônio Bastos de Carvalho, de 80 anos, viajava de São José dos Campos (SP) para Niterói (RJ) quando foi orientado por um aplicativo a seguir uma rota alternativa devido a um engarrafamento na rodovia Presidente Dutra. Ele acabou entrando em uma comunidade do Complexo do Israel, na zona norte do Rio de Janeiro. Lá, ele se assustou ao encontrar criminosos, acelerou o carro e acabou sendo perseguido. Durante a fuga, o veículo caiu em uma vala e José Antônio foi baleado com um tiro de raspão no pé. Ele também foi agredido antes de ser deixado pelos criminosos.



