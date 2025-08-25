Idosos recorrem à Justiça para garantir a cobertura de procedimentos médicos pelo plano de saúde
Só no primeiro semestre deste ano, 126 mil novos processos contra operadoras de saúde foram abertos
Wilson Martins, de 75 anos, foi deixado na mão pelo plano de saúde no momento em que mais precisou. Com câncer de próstata, ele teve que recorrer à Justiça para que seu tratamento médico fosse coberto pelo plano de saúde. A briga atrasou por três meses o procedimento. Mais de oito milhões de idosos contam com planos de saúde no Brasil, e são o público que mais sofre com o descumprimento das regras por parte das operadoras. Só no primeiro semestre deste ano, 126 mil novos processos contra operadoras de saúde foram abertos, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os principais motivos são as negativas para a realização de procedimentos, negativa para se fazer portabilidade e reajuste no valor dos planos. A orientação para esses casos é ligar na ouvidoria da operadora da empresa, entrar em contato com a Agência Nacional de Saúde e, por último, ingressar com uma ação na Justiça.
