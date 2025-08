Imagem da câmera corporal de policial militar mostra execução de homem que estava rendido

Dois policiais militares foram presos em São Paulo após a morte de Jeferson de Souza, um morador em situação de rua, durante uma abordagem. Eles responderão por homicídio doloso com dois agravantes. Inicialmente, os policiais alegaram que a vítima tentou pegar a arma de um deles, mas imagens das câmeras corporais desmentem essa versão. As gravações mostram Jeferson obedecendo às ordens sob um viaduto no centro da capital, antes de ser atingido por três disparos.



