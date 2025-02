Impulsionados pela pandemia, serviços de assinatura crescem no Brasil

39% dos brasileiros mantêm algum tipo de assinatura que foi feita durante a pandemia. Elas se tornaram uma alternativa viável para quem busca praticidade e economia. Diversos serviços, como pacotes de TV e planos de internet, além de produtos de supermercado e beleza, ganharam popularidade. Um exemplo é um salão na zona leste de SP, que oferece um serviço de assinatura no qual os clientes podem fazer as unhas e o cabelo quantas vezes quiserem no mês por um preço fixo.