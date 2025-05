INSS prevê devolver R$ 292 milhões por descontos indevidos

O INSS começará a notificar aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos nos benefícios. A comunicação será feita exclusivamente pelo site ou aplicativo MeuINSS. Qualquer mensagem via SMS, ligação ou WhatsApp é tentativa de golpe. Os beneficiários afetados poderão solicitar o ressarcimento pelos mesmos canais digitais. A previsão é de que até R$ 292 milhões sejam devolvidos. O INSS alerta para fraudes e reconhece que muitos aposentados ainda enfrentam dificuldades no acesso às plataformas digitais.



