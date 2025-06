Israel realiza bombardeio aéreo contra instalações nucleares iranianas

Israel realizou um bombardeio aéreo contra instalações nucleares no Irã, incluindo centros de enriquecimento de urânio e residências de comandantes iranianos. Em retaliação, o Irã lançou mais de 100 drones em direção a Israel, mas todos foram interceptados com sucesso. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que os ataques continuarão até que a ameaça iraniana seja eliminada. Medidas de segurança foram intensificadas em Israel, com hospitais sendo transferidos para áreas subterrâneas e o aeroporto internacional foi fechado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!