Julinho Casares conhece projeto de pet terapia que leva carinho e esperança a pacientes em SP

Julinho Casares foi até um hospital da zona leste de SP para aprender mais sobre a pet terapia. A prática envolve visitas regulares de cães treinados para interagir com pacientes, proporcionando alívio emocional e psicológico durante internações prolongadas. O Golden Retriever Bento é um exemplo dessa iniciativa que traz alegria e conforto aos internados.

Bento participa das atividades desde os seis meses sob a supervisão do tutor Alexandre Pontes. Juntos, eles visitam mensalmente diferentes hospitais onde são recebidos por pacientes ansiosos pela presença do cão terapeuta. As visitas são cuidadosamente planejadas para garantir a segurança dos envolvidos; os animais passam por avaliações veterinárias regulares e mantêm todas as vacinas atualizadas.

Durante uma visita recente ao hospital, Bento encontrou Kalleb, paciente em recuperação de queimaduras. A expectativa pela chegada do cachorro era grande e sua presença trouxe felicidade imediata ao ambiente hospitalar. Além disso, adultos também se beneficiam da interação com os animais terapêuticos; Allan e Marcos foram alguns dos muitos que experimentaram momentos emocionantes graças à companhia canina.

O projeto já está ativo há um ano e meio no local e continua demonstrando resultados positivos na redução da ansiedade entre os pacientes. Para jovens como Kauã, em tratamento contra leucemia há três meses, a visita representa uma pausa revigorante na rotina desgastante do tratamento médico.

Essas ações voluntárias não apenas melhoram o estado emocional dos enfermos mas também impactam positivamente seus familiares acompanhantes. Iniciativas assim reforçam o valor terapêutico dos animais no contexto clínico-hospitalar moderno.

