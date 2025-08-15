Logo R7.com
Julinho Casares visita centro para recuperação de cães agressivos

Veja como o local consegue deixar os animais mais calmos e sociáveis

Hoje em Dia|Do R7

Julinho Casares foi até Itapecerica da Serra (SP) para visitar um centro especializado na reabilitação de cães agressivos. Felipe Fonseca, adestrador, revela que a falta de regras pode causar agressividade nos animais. Durante demonstrações práticas, ele ensina sobre a importância da alimentação controlada e dos limites para melhorar o comportamento dos pets. A reabilitação dos cães geralmente dura entre 30 a 70 dias, variando conforme o caso e a continuidade do trabalho pelos donos. Confira!

