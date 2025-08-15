Julinho Casares visita centro para recuperação de cães agressivos

Julinho Casares foi até Itapecerica da Serra (SP) para visitar um centro especializado na reabilitação de cães agressivos. Felipe Fonseca, adestrador, revela que a falta de regras pode causar agressividade nos animais. Durante demonstrações práticas, ele ensina sobre a importância da alimentação controlada e dos limites para melhorar o comportamento dos pets. A reabilitação dos cães geralmente dura entre 30 a 70 dias, variando conforme o caso e a continuidade do trabalho pelos donos. Confira!



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!