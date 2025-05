Julinho Casares visita criação de galos da raça Índio Gigante, a maior do mundo

O especialista em pets Julinho Casares foi até o interior paulista para conhecer uma criação de galos da raça Índio Gigante, a maior do mundo e com DNA brasileiro. Essas aves impressionam: podem chegar a 1,20 metro de altura e são fruto de uma modificação genética. Com pernas longas e pescoços pelados, alguns exemplares já foram leiloados por mais de R$ 150 mil. Confira!



