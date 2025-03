Julinho Casares visita humorista que vive com 45 gatos adotados

Julinho Casares visitou o humorista André Assunção, que vem conquistando milhares de fãs pelo Brasil afora. Suas performances no palco e dedicação aos pets são as principais razões dele ter ganhado tamanha popularidade. Há pouco mais de uma década, André decidiu adotar um gato vítima de maus-tratos. Esse gesto de compaixão se repetiu diversas vezes e, hoje, ele conta com 45 gatos e dois cachorros. Conheça sua história!



