Julinho Casares visita Nur, a primeira filhote de urso polar nascida na América Latina

O urso polar é um animal ameaçado de extinção, que virou símbolo da luta contra o aquecimento global. O Brasil teve a honra de ser o berço do primeiro filhote da espécie gerado na América Latina. O nascimento de Nur foi um evento emocionante e de repercussão mundial. Julinho Casares visitou a ursinha no Aquário de São Paulo e conversou com a veterinária responsável pelos animais do local. Confira!



