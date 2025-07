Julinho Casares visita o canil da PM de SP e mostra como são treinados os cães policiais

O canil da Polícia Militar de São Paulo conta com cães especializados em missões táticas, como Coyote, famoso por ser o primeiro cão policial do Brasil a saltar de paraquedas. O animal se destacou por suas habilidades em intervenções e operações do Gate. Os cães do canil são treinados diariamente para manter a saúde e o preparo físico, sendo peças fundamentais em ações na capital e na região metropolitana. O treinamento criterioso inclui adaptação a grandes alturas e manobras complexas, o que faz de Coyote um membro valioso da equipe de intervenção tática.



