Julinho Casares visita santuário de elefantes no Mato Grosso

Na Chapada dos Guimarães (MT), Julinho Casares visita o único santuário de elefantes da América Latina. Os animais resgatados de circos e zoológicos encontram um refúgio de 1.200 hectares, que oferece condições adequadas para sua recuperação. Atualmente, seis elefantes vivem no local, cada um com uma história de superação de maus-tratos. A equipe de médicos veterinários cuida da saúde e bem-estar dos animais, oferecendo tratamentos específicos para cada um. O santuário não está aberto ao público, garantindo a tranquilidade e recuperação dos elefantes longe do barulho humano.



