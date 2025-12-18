Logo R7.com
Kathy, Mesquita e Walério comentam suas trajetórias em A Fazenda 17

O campeão da edição será definido nesta quinta-feira (18)

Hoje em Dia|Do R7

A grande final de A Fazenda 17 será nesta quinta-feira (18). Dudu, Saory, Fabiano e Duda disputam o título do reality rural. Nesta manhã, Kathy, Mesquita e Walério, os últimos eliminados da temporada, participaram do Hoje em Dia. O trio comentou suas trajetórias no reality rural, revendo os principais momentos no confinamento. 


Walério relembrou as emoções e desafios vividos nos três meses que passou na Sede de A Fazenda. Mesquita comentou sua rivalidade com Matheus e disse que realmente não gosta do ex-adversário. Kathy revelou que o que aconteceu no jogo, fica no jogo e que não irá carregar mágoas fora do programa. Veja!


