Kathy, Mesquita e Walério comentam suas trajetórias em A Fazenda 17

A grande final de A Fazenda 17 será nesta quinta-feira (18). Dudu, Saory, Fabiano e Duda disputam o título do reality rural. Nesta manhã, Kathy, Mesquita e Walério, os últimos eliminados da temporada, participaram do Hoje em Dia. O trio comentou suas trajetórias no reality rural, revendo os principais momentos no confinamento.





Walério relembrou as emoções e desafios vividos nos três meses que passou na Sede de A Fazenda. Mesquita comentou sua rivalidade com Matheus e disse que realmente não gosta do ex-adversário. Kathy revelou que o que aconteceu no jogo, fica no jogo e que não irá carregar mágoas fora do programa. Veja!

