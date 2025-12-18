Kathy, Mesquita e Walério comentam suas trajetórias em A Fazenda 17
O campeão da edição será definido nesta quinta-feira (18)
A grande final de A Fazenda 17 será nesta quinta-feira (18). Dudu, Saory, Fabiano e Duda disputam o título do reality rural. Nesta manhã, Kathy, Mesquita e Walério, os últimos eliminados da temporada, participaram do Hoje em Dia. O trio comentou suas trajetórias no reality rural, revendo os principais momentos no confinamento.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Funcionários de empresa de internet são mortos em Salvador (BA)
Três trabalhadores foram sequestrados e assassinados por traficantes no subúrbio da capital baiana
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (18)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Final de A Fazenda 17 acontece nesta quinta (18) e consagra novo campeão do reality rural
A apresentadora Adriane Galisteu conduzirá o evento ao vivo
Um ano de shampoo, Maldivas e vinho: veja o que os vencedores do Globo de Ouro vão ganhar
Bolsa de premiação, avaliada em R$ 2 milhões, ainda contempla um capacete infravermelho para ajudar no crescimento do cabelo
Finalistas de A Fazenda 17 curtem queima de fogos e se emocionam após anúncio do Top 4
Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes e Saory Cardoso podem levar o prêmio milionário nesta quinta-feira (18)
The Rolling Stones desistem de turnê em 2026 por causa da saúde de Keith Richards
Guitarrista, de 81 anos, vive com artrite e não quer viajar o tempo todo para não comprometer o próprio bem-estar
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (17)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Receita do Chef: Guga Rocha ensina o passo a passo do tradicional feijão tropeiro
A receita começa com o preparo do torresmo, cortando a barriga de porco ou bacon, salgando levemente e cozinhando em fogo baixo para extrair a gordura
Datena tranquiliza o público nas redes sociais após passar por cirurgia cardíaca
Apresentador, de 68 anos, realizou um procedimento para desentupir as artérias do coração
Filho de Marília Mendonça emociona ao tocar canções da mãe na bateria
Durante o próprio aniversário, o pequeno Léo performou alguns sucessos da Rainha da Sofrência ao lado do pai, Murilo Huff
ABADS transforma a rotina e impulsiona a autonomia de menino com autismo na zona leste de São Paulo
A trajetória de Murilo destaca a importância do suporte oferecido pela instituição
Bruna Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon juntos em Fernando de Noronha (PE)
Cantor estaria pensando em levar a atriz para o Canadá e apresentá-la à família como namorada
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (16)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Conheça a história de Chamas do Destino, a nova novela turca da RECORD
Sucesso mundial estreia no dia 5 de janeiro, às 22h30, e tem ator de Mãe no elenco