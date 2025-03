Ladrões atiram em homem e bala atinge notebook que ele carregava na mochila

Na Vila dos Remédios, zona oeste de São Paulo, um homem de 35 anos foi alvo de um assalto enquanto estava de moto. Cinco adolescentes em bicicletas abordaram a vítima e, mesmo sem reação, atiraram contra ela. O tiro atingiu as costas dele e o ferimento não foi maior, pois o notebook que estava em sua mochila foi atingido pelo projétil, fazendo com que a bala perdesse força. A polícia encontrou a moto do homem abandonada em Osasco e está conduzindo as investigações com o depoimento de uma testemunha-chave: um motoboy que viu o crime e levou a vítima para o hospital.



