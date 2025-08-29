Ladrões invadem revendedora e furtam quatro carros na zona sul de São Paulo

Na madrugada desta sexta-feira (29), uma revendedora de veículos localizada na zona sul de São Paulo foi alvo de criminosos que furtaram quatro carros. Os ladrões aproveitaram o baixo movimento noturno para agir. Eles arrombaram o cadeado do portão da loja e levaram dois automóveis inicialmente. Pouco tempo depois, retornaram ao local para subtrair mais dois veículos.

O proprietário da revenda, que preferiu não gravar entrevista, relatou que percebeu a ausência dos carros assim que chegou pela manhã ao estabelecimento. O prejuízo estimado é em torno de R$ 300 mil. As câmeras de segurança instaladas no local podem ser fundamentais para auxiliar as autoridades a identificar os responsáveis pelo crime.

A polícia já iniciou as investigações ouvindo testemunhas e analisando as imagens capturadas pelas câmeras. Embora apenas duas pessoas tenham sido vistas entrando na loja nas gravações iniciais, há suspeitas sobre a participação de outros indivíduos que poderiam estar dando cobertura aos autores do furto nos arredores da área afetada.

