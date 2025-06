Lei Seca completa 17 anos, mas número de motoristas alcoolizados ainda é alto

Em junho de 2025, a Lei Seca completa 17 anos de vigência. Desde sua implantação, houve uma redução nas infrações cometidas por motoristas embriagados. No entanto, o número de ocorrências ainda é alto. Mesmo com o risco de multa, suspensão da habilitação e até prisão, muitos condutores continuam desafiando o bafômetro. Apenas nos cinco primeiros meses deste ano, o Brasil registrou uma média diária de quase 150 autuações por dirigir sob efeito de álcool.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!