Leilão de esmeralda com preço mínimo de R$ 100 milhões será realizado nesta quarta (12) no Rio

Nesta quarta-feira (12), acontece no Rio de Janeiro um leilão muito aguardado pelos amantes de pedras raras. O pregão traz como atração uma preciosidade do solo baiano, com preço mínimo de R$ 100 milhões. A esmeralda ganhou o apelido de ‘Pequena Notável’, pela rica qualidade comparada a outros exemplares e também em homenagem a sua origem baiana.