Lula e ministro das Relações Exteriores discutem em reunião tratamento dado a deportados dos EUA

O presidente Lula irá participar de uma reunião nesta segunda-feira (27) com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para tratar sobre a deportação de brasileiros dos Estados Unidos. Eles devem avaliar qual vai ser a posição do Brasil em relação a essa crise diplomática. O governo americano ainda não respondeu as críticas feitas pelo governo brasileiro. 88 brasileiros que estavam ilegalmente nos EUA foram deportados na última sexta-feira (24). Eles relataram maus tratos, incluindo o uso de algemas durante o voo de volta ao país.