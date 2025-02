Mãe e padrasto são presos após menino de dois anos morrer com sinais de maus-tratos

Benjamin, um menino de dois anos, foi internado em uma UPA em Duque de Caxias (RJ) com sinais de agressão. Mesmo com atendimento médico, ele não resistiu e morreu vítima de uma parada cardiorrespiratória. O laudo do IML revelou lesões internas, como hemorragia abdominal e laceração do fígado. Rafaela Vitória da Silva Ávila, mãe de Benjamin, e Daniel Luiz Santana Viegas, padrasto do menino, foram levados para a delegacia para prestar depoimento. Os dois mudaram suas versões depois do exame e estão sob investigação por homicídio qualificado. Eles vão aguardar presos a conclusão do inquérito. A avó paterna relatou que Rafaela planejava transferir a guarda do menino para ela, por não conseguir arcar com despesas básicas.