Mais de 4 mil casos do golpe 'Boa Noite Cinderela' são registrados no Rio de Janeiro em 2025

O número de ocorrências do golpe conhecido como "Boa Noite Cinderela" tem aumentado, especialmente em grandes centros como o Rio de Janeiro, onde a delegacia local registrou mais de quatro mil casos neste ano. Criminosos se aproveitam de distrações em locais movimentados para colocar substâncias sedativas nas bebidas. Recentemente, dois turistas ingleses conheceram três golpistas na Lapa e foram encontrados dopados na praia. As autoridades alertam para a importância da vigilância ao consumir bebidas em locais públicos e a necessidade de não aceitar bebidas de estranhos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!