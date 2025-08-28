Manobras ilegais com motos preocupam autoridades e motivam operações policiais

A prática ilegal de manobras radicais com motocicletas, conhecidas como "grau", tem preocupado cada vez mais as autoridades brasileiras. Jovens e até crianças realizam acrobacias perigosas, empinando motos nas vias públicas. Essas atividades são frequentemente divulgadas nas redes sociais, chamando a atenção da polícia e do público.

Em diversas cidades, flagrantes mostram motociclistas em acrobacias arriscadas. Em Guarulhos (SP), um jovem atropelou uma pedestre enquanto empinava sua moto. Em Ribeirão Preto (SP), um menino de dez anos foi filmado pelo pai fazendo manobras perigosas; a moto foi apreendida pela Guarda Civil Metropolitana.

As consequências legais para essas práticas incluem multas, suspensão da carteira de habilitação e apreensão dos veículos. Responsáveis que permitem menores conduzirem motos também enfrentam penalidades.

Operações policiais estão sendo intensificadas para coibir essa prática. No Paraná, uma ação identificou e apreendeu motos usadas ilegalmente. No Maranhão, centenas de motocicletas foram removidas das ruas durante operações contra eventos clandestinos.

Embora existam versões legalizadas dessas acrobacias, chamadas de wheeling, executadas em ambientes controlados por pilotos profissionais, muitos desafiam a lei nas ruas, desprezando medidas de segurança.

As autoridades investem não apenas na repressão, mas também em campanhas educativas sobre os riscos do "grau" fora de contextos apropriados, visando conscientizar praticantes e espectadores sobre os perigos reais dessa atividade quando realizada indevidamente.

aqui!