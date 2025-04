Médico de Bolsonaro diz que cirurgia de domingo (13) é a mais complexa desde a facada

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas em um hospital particular em Brasília para reconstruir a parede abdominal. A complicação é consequência de cirurgias anteriores, incluindo a de 2018. Ele está na UTI, sem previsão de alta, e deve permanecer internado por pelo menos duas semanas. As próximas 48 horas são críticas devido ao risco de infecções. Ele foi internado após passar mal em um evento no Rio Grande do Norte. O procedimento não teve intercorrências, e Bolsonaro está consciente, conversando normalmente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!