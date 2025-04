Médico mineiro que veste crianças de super-heróis antes das cirurgias ganha prêmio internacional

O médico Leandro Brandão Guimarães, de Minas Gerais, foi reconhecido internacionalmente por sua inovação em tornar o ambiente cirúrgico mais humanizado para crianças. Colocando fantasias de super-heróis nos pequenos, ele transforma momentos tensos em experiências mais leves para os pacientes. Sua ideia surgiu ao perceber o nervosismo das crianças e a preocupação dos pais antes de cirurgias. Isso fez com que ele prometesse nunca mais entrar na sala cirúrgica com crianças chorando. O reconhecimento veio durante um evento na Itália, onde foi premiado na categoria de histórias inspiradoras, destacando seu impacto positivo na saúde infantil.



