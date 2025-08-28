Megaoperação contra o PCC expõe esquema bilionário de fraude no setor de combustíveis em SP

Uma coletiva no Ministério Público de São Paulo irá dar mais detalhes sobre uma megaoperação contra o grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC), que teria faturado bilhões através do setor de combustíveis. A ação conjunta envolve a Receita Federal e outras autoridades para combater um esquema bilionário envolvendo sonegação fiscal e adulteração de produtos.

O secretário de segurança Guilherme Derrite vai divulgar informações sobre esta que é considerada a maior operação já realizada por forças policiais e fiscais brasileiras contra o crime organizado. Investigações apontam um desvio estimado em R$ 70 bilhões devido à sonegação fiscal. O PCC estaria infiltrado desde a produção até a venda dos combustíveis no estado paulista.

Estima-se que cerca de 30% dos postos paulistas tenham sido utilizados pela organização criminosa para aumentar seus lucros ilícitos. Além disso, os consumidores foram prejudicados com combustível adulterado vendido nesses estabelecimentos, causando danos aos veículos.

Mais detalhes serão revelados na coletiva sobre prisões realizadas e as próximas etapas da investigação para proteger os consumidores desses atos criminosos.

