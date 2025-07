Menino de 9 anos é arremessado de caminhonete desgovernada em Santa Luzia (MG)

Um menino de 9 anos foi arremessado de uma caminhonete desgovernada em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo desceu sem controle e atingiu o muro de uma casa. A criança foi lançada pela janela, caiu a metros do veículo e, surpreendentemente, levantou-se e correu. O incidente ocorreu após o pai estacionar e deixar o garoto no banco do passageiro. O menino sofreu apenas escoriações nas costas e já está em casa.



