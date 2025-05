Menino de 9 anos salva primo de 3 de ser atropelado por boiada de bezerros descontrolados

No interior de Alagoas, Matheus Lopes Barbosa, um menino de 9 anos, salvou seu primo Gabriel, de 3 anos, de ser atropelado por uma boiada. O incidente ocorreu quando os bezerros foram liberados em busca do pasto, durante uma reunião familiar no Dia das Mães. Matheus se jogou na frente dos animais para proteger Gabriel, que estava no caminho dos bezerros. Após a queda, ele sofreu um pequeno corte na cabeça, mas foi rapidamente atendido e está bem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!